Четыре человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

Авария произошла у ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова. Там столкнулись Toyota Land Cruiser и Seat Altea, в результате чего последний отбросило к пруду. На кадрах видно, что автомобиль пробил ограждение и буквально повис над прудом. На месте работают сотрудники ДПС, выясняя обстоятельства произошедшего.

Источник 5-tv.ru сообщает, что в результате столкновения пострадали четыре человека, троих из них доставили в больницу в Коммунарке.

Ранее в этот день сообщалось, что суд в Челябинске арестовал на 15 суток сбившего пятерых человек на пешеходном переходе водителя. По словам самого мужчины, он не сразу осознал, что сбил людей, подумав, что задел зеркалом ограждение островка безопасности на повороте. В момент аварии он был мертвецки пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одному из пострадавших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленобласти, ампутировали ногу.