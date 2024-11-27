Все еще сэкономили: как Disney оскорбила женщин и «наварилась» на них

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Disney выплатит $43 млн для урегулирования иска о гендерном разрыве в оплате

Фото, видео: 5-tv.ru

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По факту, убытков компания не понесет.

Компания Disney уступила женщинам, а точнее — проиграла многолетний гендерный спор. Сегодня суд встал на сторону сотрудниц, которые пожаловались на то, что им платят меньше, чем коллегам-мужчинам на аналогичных должностях.

В итоге за десять лет компания сэкономила на женщинах более 150 миллионов долларов. Однако компанию обязали выплатить всего лишь 43 миллиона. То есть с точки зрения бизнеса, в принципе модель управления верная.

Иск в отношении компании был подан в 2019 году — женщины утверждали, что политика Disney привела к систематической дискриминации. После урегулирования иска тысячи женщин, работавших в Disney с 1 апреля 2015 года, получат чеки, компенсирующие неравенство в оплате труда.

Ранее двух пассажирок авиакомпании Spirit Airlines сняли с рейса из-за «вызывающей» одежды. Девушки были в свитерах, но сняли их из-за жары в салоне и остались в топах.

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