«Внушительные показатели»: главное из статьи Путина в «Казахстанской правде»

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В «Казахстанской правде» вышла статья Путина о сотрудничестве стран

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Завражин; 5-tv.ru

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Также о тесных связях Москвы и Астаны в материале «Известий» рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент России Владимир Путин написал статью в «Казахстанской правде». Ее выпустили в преддверии визита российского лидера в Астану. Заголовок говорит сам за себя — «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее».

Владимир Путин коснулся экономических тем, международного сотрудничества, а также гуманитарных обменов.

Главное из статьи:

— Россия — ведущий экономический партнер Казахстана;

— в Астане откроют филиал МГИМО;

— российский лидер выступил за открытие в Казахстане новых русскоязычных школ.

В то же время в газете «Известия» была опубликована статься президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Вышла она под заголовком «Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства».

Главное из статьи:

— в основе сотрудничества Казахстана и России — общие интересы, взаимоуважение, конструктивный политический диалог;

— торгово-экономическое взаимодействие стран набирает обороты;

— сейчас в Казахстане функционируют 23 тысячи российских компаний, из них — четыре тысячи открылись только за последний год;

— российские компании инвестировали в Казахстан более $3 миллиардов, столько же инвестировал в Россию Казахстан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казахстан и Россия реализовали уже несколько десятков общих проектов, общая сумма превышает ＄18 миллиардов. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которую опубликовали «Известия».

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