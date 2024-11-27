Быстро и удобно: пять лет назад открылось движение по трассе М-11 «Нева»

Она позволяет добраться из Москвы до Санкт-Петербурга за шесть часов.

Одна из главных трасс страны М-11 «Нева» отмечает свое пятилетие. В 2019 году в это день было полностью открыто платное движение между Москвой и Петербургом. Сегодня комфортно добраться на легковом автомобиле из одной столицы в другую можно за четыре с небольшим тысячи рублей. Но кроме удобства водители замечают и недостатки. Корреспондент «Известий» Алексей Шанев сам проехался по магистрали и все оценил.

Трассу М-11 «Нева» открыли пять лет назад, а некоторые участки еще раньше, но в Петербурге до сих пор есть водители, которые путают съезд на нее со съездом в Пулково.

Ее построили, чтобы разгрузить главную трассу страны — М-10 «Россия». На ней фурам и легковым машинам было слишком тесно. Теперь же, по данным Росавтодора, большая часть тех, кто путешествует из Петербурга в Москву и обратно, едут по М-11. В среднем на 2 часа меньше, чем по старой трассе.

Остановочные пункты на трассе М-11 есть через каждые 20 километров. В общем-то, удобно: устал — можно притормозить, отдохнуть, даже столики с лавочками есть, можно даже перекусить. Правда, в ноябре пикник на открытом воздухе не устроишь.

Впрочем, комфортной эту трассу, как выясняется, назвать нельзя. Водители жалуются: спустя 5 лет инфраструктура практически не развивается.

«Все супер, только покушать негде», — заявил один из водителей.

А еще не хватает заправок. Правда, если закончится бензин, сотрудники М-11 его привезут. Но все это с лихвой компенсируется дорогой без пробок. А именно они были самой главной проблемой старого шоссе.

В Вышнем Волочке уверены — из-за этого Царь-светофора первым открыли участок в объезд их города, потому что здесь скапливались гигантские пробки. Небольшой участок в десять километров длины можно было ехать несколько часов.

Большегрузы до сих пор идут через Вышний Волочек и днем, и ночью. Правда, трафик не такой плотный, как до открытия платной трассы. Да и в целом движение по М-10 уже не такое активное.

«Тут дорога быстрая. По сравнению с той, всего час разницы, зато даром», — заявил дальнобойщик Алексей.

При этом у каждого водителя на трассе М10 есть любимое заведение, чтобы перекусить. Больше всего покупателей всегда было у торгового ряда в поселке Крестцы, но он уже фактически не существует. Осталось два ларька.

Ради пирожков туристы съезжали на старое шоссе с платной трассы. М-11 этим и привлекает: два десятка развязок, ограничение скорости 130 км/ч. Там можно проехать по первой в стране музыкальной разметке и увидеть, как работает беспилотный транспорт, здесь курсируют 43 грузовика. И все это — в объезд населенных пунктов, где приходилось бы сбрасывать скорость. И без пробок на въезде в Москву и Петербург.

Еще одно достоинство М-11 в том, что она частично разгрузила старую трассу на въезде в Петербург. Обычно уже от Ям-Ижора начинался плотный затор, можно было простоять в нем больше часа. Но плюсы и минусы есть во всем, и только нам выбирать, по какой дороге все же ехать: по той, по которой мы быстро приедем в пункт назначения, или по той, где можно ехать размеренно и любоваться красотами вокруг.