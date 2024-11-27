Шестеро по лавкам: у Андрея Аршавина есть тайный внебрачный ребенок

Вот только бывшая возлюбленная не захотела вписывать футболиста в свидетельство о рождении малыша.

У российского футболиста Андрея Аршавина есть тайный внебрачный ребенок. Об этом спортсмен рассказал на одном из шоу на RUTUBE, пишет 7Дней.ru.

Публике было известно о пяти детях Аршавина, рожденных в трех союзах. Однако оказалось, что между этими отношениями футболист успел стать отцом еще одного ребенка. Правда, мать малыша отказалась вписывать его в свидетельство о рождении и даже дала другое отчество.

«На самом деле она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор», — признался Аршавин.

Спортсмен отметил, что, несмотря на разногласия, он помогает ребенку материально.

Матерью старших детей Андрея Аршавина — Артема, Яны и Арсения — является телеведущая Юлия Барановская. Дочь Есению ему родила модель Алиса Казьмина. Также публика считает, что Ева, которую родила маркетолог футбольного клуба «Зенит» Анна Петрушина, также является его родным ребенком.

Фанаты предполагают, что футболист не спешит афишировать отношения с Петрушиной из-за ряда скандалов с бывшими женами. Аршавин изменял Юлии Барановской, когда та была беременна от него. Вторую жену, Алису Казьмину, он бросил с ребенком. Девушка только недавно смогла оправиться от развода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подруга Аршавина намекнула на скорый брак.