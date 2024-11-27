Будут «бить по рукам»: как США хотят подчинить себе Армению

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

СВР: США намерены полностью подчинить Армению

Будут «бить по рукам»: как США хотят подчинить себе Армению

Фото: ТАСС/Александр Патрин

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Вашингтон уже начал раскручивать прозападные партии.

США намерены полностью подчинить себе Армению, они начали раскручивать прозападные партии, чтобы те смогли пройти в парламент на выборах в 2026 году. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

«Этим „бескомпромиссным приверженцам демократии“ ставится задача „бить по рукам“ армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — говорится в сообщении.

Практика США по подчинению других стран и регионов уже показала свою разрушительную сущность. Ситуация на Украине хорошо подтверждает это.

В середине ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональдом Трампом. Армянский политик поздравил американского с победой.

Вместе с тем Пашинян рассказал Трампу о нынешнем состоянии отношений Еревана и Вашингтона. По телефону политики также обсудили вопросы, связанные с региональной повесткой дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ в течение нескольких месяцев.

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