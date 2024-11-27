Ответная реакция: РФ высылает двух журналистов ARD

По словам Марии Захаровой, из России будут выдворены корреспондент Франк Айшманн и оператор Свен Феллер.

В ответ на закрытие бюро Первого канала в Германии Россия вышлет из страны двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.

«В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Захарова.

По ее словам, корреспондент Франк Айшманн и оператор Свен Феллер должны будут покинуть территорию РФ в установленные сроки. При этом в МИД приглашена заведующая корпунктом ARD, которой обозначат все условия более конкретно.

Захарова подчеркнула, что новые немецкие журналисты будут аккредитованы для работы в России только после того, как ФРГ создаст адекватные условия для работы российских журналистов. Спикер МИД также напомнила, что Берлин не в первый раз пытается препятствовать работе журналистов из РФ и организовывает травлю в их отношении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала.