Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Сергей Собянин: Новая эстакада в ТиНАО снизит загруженность нескольких трасс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За 12 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов было построено около 400 километров дорог.
Началось проектирование новой эстакады в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telagram-канале.
Отмечается, что ее строительство проходит на пересечении дорог М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна и Марьино — Саларьево. Новая эстакада снизит загруженность дорог в данных местах.
«Эстакада снизит загруженность трасс в месте пересечения и сократит время в пути», — подчеркнул столичный мэр.
Кроме того, на территории путепровода оборудуют тротуары, ливневки, новое освещение. Прилегающая территория также будет благоустроена. Проектные работы завершатся к концу 2025 года, а ввод обновленного объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.
Собянин подчеркнул, что на территории ТиНАО за последние 12 лет проложили обширную дорожную сеть протяженностью более 400 километров. Она включает в себя шесть путепроводов, позволяющих пересекать железнодорожные пути, а также 40 мостов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом сезоне в Троицком и Новомосковском административных округах реализовали пять крупных проектов благоустройства.
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