Волны в два метра: туристка с затонувшего судна в Териберке рассказала о ЧП

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 26 0

Туристка с затонувшего у берегов Териберки судна: волны доходили до двух метров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Многие пассажиры лишились ценных вещей и документов.

Во время инцидента в акватории Баренцева моря волны доходили до двух метров. Подробностями происшествия в беседе с «Известиями» поделилась туристка Елена, которая находилась на борту судна.

«Изначально все было хорошо, как только мы вышли в море. А потом мы час покатались, как только мы вышли из бухты, волны усилились, ветер усилился, волны там, наверное, до двух метров доходили», — рассказывает она.

По словам Елены, сильный шторм вызвал морскую болезнь у пассажиров — всех начало подташнивать. В связи с этим было принято решение вернуться обратно. Однако вскоре судно начало кренить, и в лодку начала проникать вода.

Пассажиры стремились как можно быстрее покинуть судно, но столкнулись с разными сложностями, например, не открывалась дверь. Несмотря на это, туристам удалось выбраться, рассказала собеседница.

По словам Елены, многие потеряли телефоны, документы, деньги и другие ценные вещи.

Ранее сообщалось, что судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря. Причиной происшествия стало то, что в лодке образовалась пробоина. К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Мурманская транспортная прокуратура устанавливает, было ли исполнено в полной мере предписание законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело россиянки нашли возле водопада в Индии.

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