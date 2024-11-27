Волны в два метра: туристка с затонувшего судна в Териберке рассказала о ЧП
Туристка с затонувшего у берегов Териберки судна: волны доходили до двух метров
Фото, видео: 5-tv.ru
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Многие пассажиры лишились ценных вещей и документов.
Во время инцидента в акватории Баренцева моря волны доходили до двух метров. Подробностями происшествия в беседе с «Известиями» поделилась туристка Елена, которая находилась на борту судна.
«Изначально все было хорошо, как только мы вышли в море. А потом мы час покатались, как только мы вышли из бухты, волны усилились, ветер усилился, волны там, наверное, до двух метров доходили», — рассказывает она.
Пассажиры стремились как можно быстрее покинуть судно, но столкнулись с разными сложностями, например, не открывалась дверь. Несмотря на это, туристам удалось выбраться, рассказала собеседница.
По словам Елены, многие потеряли телефоны, документы, деньги и другие ценные вещи.
Ранее сообщалось, что судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря. Причиной происшествия стало то, что в лодке образовалась пробоина. К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Мурманская транспортная прокуратура устанавливает, было ли исполнено в полной мере предписание законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело россиянки нашли возле водопада в Индии.
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