Идеальная форма: манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

Идеальная форма: манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

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Сейчас пушистое животное весит более семи килограммов, а еще полгода назад его вес был в два раза меньше.

Манул из Московского зоопарка по кличке Тимофей полностью подготовился к зиме, набрав массу. Теперь его вес составляет больше семи килограммов, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе зоосада.

«К началу зимы символ Московского зоопарка стал весить 7 килограммов 50 граммов. К холодам Тимоша заметно округлился, стал более пушистым. Также у него порыжели бока», — сообщили сотрудники зоопарка.

Прибавки в весе удалось достичь благодаря увеличению порций. Осенью животное кормили дважды в день по 350-400 граммов. Воскресенье было разгрузочным днем. Теперь же после набора веса порция составляет 150-250 граммов. Есть он может два раза или один в день. В воскресенье у Тимофея «голодный» день.

Все это повлияло и на активность манула. Он стал реже выходить гулять. Теперь только рано утром или поздно вечером. Благодаря всему этому его вес в ближайшие месяцы будет оставаться на одной отметке, а в конце зимы начнет уменьшаться.

«И примерно к июню Тимоша завершит период разжировки. В июне этого года он весил всего в 3,75 килограмма», — подытожили в зоопарке.

Ранее 5-tv.ru показывал, какой гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке.

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Идеальная форма: манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

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