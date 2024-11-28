Экологическая катастрофа: в Крыму хотят избавиться от свалок

В регионе возводятся современные комплексы по переработке отходов.

В Крыму станет легче дышать — полуостров хотят очистить от десятков мусорных полигонов, представляющих серьезную угрозу здоровью людей и экологии. В рамках федеральной программы в регионе возводятся сразу несколько современных комплексов, где бытовые отходы будут сортировать и перерабатывать. Как все это будет выглядеть на практике, узнал корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

В главном здании мусоросортировочного комплекса специалисты собирают транспортерные ленты, по которым будут поступать отходы. Их здесь будет 50, мусор будут сортировать и измельчать в автоматическом режиме.

«Шрейдер, который как раз будет дробить пластик, и будут стоять барабаны центрифуги, которые будут сортировать мусор — железо отдельно, пластик отдельно», — заявил руководитель проекта Максим Бондаренко.

Этот комплекс рассчитан на сортировку 500 тысяч тонн мусора в год. В Сакском и Ленинском районах полуострова строятся еще два подобных объекта чуть меньшей мощности. Трех экотехнопарков хватит, чтобы принять весь крымский мусор, а это около миллиона тонн в год, отсортировать, и частично переработать.

Рядом с комплексом расположены так называемые ванны компостирования. Их здесь тридцать две. Сюда будут попадать пищевые отходы. После добавления химических реагентов они быстро превратятся в удобрения.

Запуск экотехнопарков позволит закрыть шесть из восьми крымских свалок. Самая крупная находится рядом со строящимся комплексом. Сюда привозят отходы из нескольких крупных городов уже 15 лет. Сейчас высота полигона — 30 метров. Здесь построен небольшой мусоросортировочный завод, но через него проходит только часть отходов.

Мусор высыпается из машин на подготовленной площадке и разравнивается бульдозером. Каждые два метра отходов пересыпаются слоем земли толщиной около 40 сантиметров. Это делается для того, чтобы на свалке не было пожаров и сюда могла заезжать тяжелая техника.

Экологи говорят, подобные свалки наносят большой ущерб окружающей среде, причем как атмосфере, так и почвам. Отходы выделяют углекислый, угарный газ и метан. За последние десять лет объем выбросов на крымских свалках увеличился в полтора раза.

«Идет загрязнение почв и, возможно, загрязнение грунтовых вод, если есть факты просачивания фильтратов свалочных. Там, в этих свалочных фильтратах, могут содержаться вещества, например, соединения тяжелых металлов, как самые опасные соединения для здоровья человека», — заявила заведующая кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

В будущем все действующие сейчас свалки будут рекультивированы, а рядом с мусоросортировочными комплексами построят современные полигоны для твердых коммунальных отходов. Специалисты говорят, запуск экотехнопарков — это только начало решения мусорной проблемы.

«Экотехнопарк — это первый этап в таком цивилизованном развитии 21 века. Следующий этап — это именно раздельный сбор мусора, на две части разделяется — на грязные отходы и на все остальное чистое», — заявил директор «ЖКХ Контроль» Республики Крым Анатолий Петров.

Сейчас в Крыму накоплено около 60 миллионов тонн отходов. После запуска в следующем году экотехнопарков объем мусора, размещаемого на свалках, должен уменьшится в два раза. На их строительство из федерального бюджета выделили девять миллиардов рублей.