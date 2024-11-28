Российские силы ПВО уничтожили 25 беспилотников в четырех регионах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Из-за атак дронов в Краснодарском крае пострадала женщина.

ПВО России уничтожила 25 беспилотников в четырех регионах РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 25 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ организовали атаки на четыре региона России. Над Брянской областью уничтожили шесть беспилотников. В небе над республикой Крым сбили три аппарата. В Ростовской области уничтожено два дрона. Больше всего перехваченных атак БПЛА в Краснодарском крае — 14. В этом регионе массированной атаке подверглись два района. Есть пострадавшая женщина, ранена была жительница города Славянск-на-Кубани.

Приграничные регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны Украины после начала спецоперации. О ней объявил президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотные аппараты, но и обстреливают территорию России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР. Населенный пункт удалось взять под свой контроль благодаря слаженным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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