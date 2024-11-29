На Украине «охота за головами» становится все более изощренной и жестокой. Так, в Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования угрожал автоматом людям, которые пытались вызволить своего родственника. А когда один из местных жителей перелез через забор, выпустил очередь в воздух.

А в Сумской области решили мобилизовать коммунальщиков и сотрудников аварийных служб. Им пришлют повестки до конца этой недели. При этом власти региона сообщают о критической ситуации с водо- и теплоснабжением, да и сфере ЖКХ в целом.

И это только начало. Заокеанские спонсоры требуют от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. По всей видимости, в Вашингтоне считают, что юноши на фронте как-то исправят провалы ВСУ.