В Кривом Роге сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время насильственной мобилизации

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Военком выпустил очередь, когда один из украинцев перелез через забор, пытаясь спастись.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Украине «охота за головами» становится все более изощренной и жестокой. Так, в Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования угрожал автоматом людям, которые пытались вызволить своего родственника. А когда один из местных жителей перелез через забор, выпустил очередь в воздух.

А в Сумской области решили мобилизовать коммунальщиков и сотрудников аварийных служб. Им пришлют повестки до конца этой недели. При этом власти региона сообщают о критической ситуации с водо- и теплоснабжением, да и сфере ЖКХ в целом.

И это только начало. Заокеанские спонсоры требуют от Киева снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. По всей видимости, в Вашингтоне считают, что юноши на фронте как-то исправят провалы ВСУ.

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