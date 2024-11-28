Путин: РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 67 0

В России уже началось серийное производство баллистических ракет.

Путин: РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Россия продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

По словам российского лидера, РФ всегда будет отвечать на удары противника, целями могут стать, в том числе, центры принятия решений в столице Украины. В РФ уже началось серийное производство баллистических ракет.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые ракеты США по своим характеристикам уступают российским

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