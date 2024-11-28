РФПИ и Сириус создали фонд на 1 млрд рублей для научных стартапов

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Молодые ученые в рамках IV Конгресса расскажут, как могут применять свои идеи, наработки и мысли для создания будущего страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Российский фонд прямых инвестиций и Сириус создали совместный фонд для реализации научных стартапов. Его капитал составляет один миллиард рублей. Такое заявление сделал гендиректор (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

В рамках мероприятия представители РФПИ и Сириуса обсудят с молодыми учеными будущее России, а еще о том, как специалисты могут применять свои идеи, наработки и мысли в стартапах. Иными словам, отметил Дмитриев, как будут использоваться «эти все знания для будущего». В качестве примера он привел вакцину против коронавируса «Спутник».

«Здесь важно, что мы с Сириусом создали уже совместный венчурный фонд вместе с российской венчурной компанией, которая находится под РФПИ. Капитал этого фонда составляет один миллиард рублей: 500 миллионов от Сириуса, 500 миллионов от РВК (Российской венчурной компании. — Прим. ред.)», — сказал он.

Деньги пойдут на стартапы, связанные с выпускниками программ Сириуса. Уже есть четыре компании, который претендуют на эти инвестиции.

Вместе с тем будет обсуждаться тема позитивного предпринимательства. РФПИ будет активно вовлекать коллег из различных университетов, институтов в эту программу. Это возможность для молодых ученых реализовать свои идеи, социально значимые и полезные России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создание научного консорциума — основа будущих технологий. Заявил об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Предпринятый шаг поможет России обойти другие страны.

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