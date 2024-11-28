Поражение серьезное: Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Путин сравнил удар Орешника с падением метеорита

Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом

Фото: © РИА Новости/Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Если у Украины появится ядерное оружие, РФ будет использовать все свои средства поражения.

Президент России Владимир Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита, после которого образуются целые озера. Поражение от ракеты очень серьезное —уничтожаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз.

Также президент добавил, что Россия, если у Киева появится ядерное оружие, будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все объекты, которые попадут в эпицентр применения российской баллистической ракеты «Орешник», превратятся в пыль. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

По его словам, в мире пока не изобретено оружие, которое могло бы конкурировать с «Орешником» по мощности. При этом Путин подчеркнул, что в случае применения нескольких ракет «Орешник» по одной цели, сила удара будет сопоставима с ядерным взрывом.

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