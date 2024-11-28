Ему ничего не надо: «внебрачный сын Киркорова» об отношениях с отцом

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Александр Матвеев ничего не просит у своего «отца», их просто объединяет дружба

Ничего не требует: «внебрачный сын Киркорова» об отношениях с отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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«Семья» также помогает фронту — перечисляют деньги и дарят подарки.

Певец Александр Матвеев ничего не получает от своего статуса «внебрачного сына Бедроса Киркорова». Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

«Нас объединяет многолетняя дружба!» — заявил артист.

Он также добавил, что ничего и не просит у своего «отца». Певец лично организовывал концерт к 90-летию Киркорова-старшего в разных регионах России, и добавил туда песню, которую Бедрос Киркоров исполнял более полувека назад.

Кроме того, «сына» и «отца» объединяет помощь фронту. Матвеев часто перечисляет средства для военных подразделений, а Бедрос, в свою очередь, подарил личный автомобиль волонтерам из Курской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну. Недавно Филипп Киркоров выложил у себя на странице снимок свидетельства о браке родителей. Согласно документу, ровно 60 лет назад мать певца Виктория Лихачева вышла замуж за Бедроса Киркорова. Оказалось, что у самого знаменитого болгарина российской эстрады армянские корни. Соответственно, у него другая фамилия.

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