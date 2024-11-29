Уходите красиво: прогноз Таро на неделю с 2 по 8 декабря

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 2 по 8 декабря.

Основная энергия недели (Карты Таро — Тройка Мечей, Тройка Пентаклей, Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

В этом наступающем праздничном ажиотаже ни в коем случае не стоит забывать о рабочих процессах и о тех договоренностях, которые существуют. Важно выполнить свои обязательства. Новогоднее настроение может сбить с толку.

Поэтому следует максимально трезво оценивать ситуацию. Если мы не справляемся сами, то всегда есть партнер в команде или доверенное лицо, с кем можно обсудить важные вопросы. Данные карты сулят живые эмоции и насыщенную жизнь.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Отшельник)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе мы уйдем в себя, чтобы оценить происходящее. Кто-то займется пересмотром своих ценностей, захочет найти для себя новые смыслы. Терпение и спокойствие помогут решить финансовые вопросы.

Когда мы даже вынужденно обращаемся к себе и своим более глубоким знаниям для того, чтобы извлечь оттуда нужную информацию, неплохо было бы взять аскезу.

Определитесь, что вы готовы поставить на кон, чтобы исполнилось желание, связанное с финансовой стороной. Аскезу зачастую берут на срок от 30 дней.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Влюбленные)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе может появиться напряжение в отношениях, а также большое количество вопросов. Вы будете пытаться понять, что же происходит. Что-то будет беспокоить, держать в плену.

Возможно появление ссор, недопонимания. Возникнет желание все закончить и убрать ненужное из жизни. Карта указывает на необходимость принятия важного решения.

Совет на неделю (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Если вы на этой неделе решите уйти, то делайте это красиво. За плечами есть что-то неприятное, что наконец-то захочется оставить позади. Подходите к этому осознанно.

Пусть тот праздник жизни, в котором вы принимали участие и который был не вашим торжеством, останется для тех людей, которым это нравится. Помните, что нужно двигаться дальше.

Понаблюдайте за собой, обратитесь в глубь сознания для того, чтобы понять, к чему вам в будущем хочется прийти. Однако не уходите полностью в меланхолию.

Сосредоточьтесь на значимых вещах и погрузитесь в процессы, которые обязательно должны быть завершены в этом году. И войдите в 2025 год обновленными.

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