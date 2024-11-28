«Взорвали цивилизацию»: Ковальчук рассказал о перевернувшем мир проекте России

Именно он сделал из РФ сверхдержаву и помог ей сохранить суверенитет.

Россия сделала верный шаг, начав реализацию атомно-космического проекта. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе планерного заседания IV Конгресса молодых ученых, которое проходит на базе Сириуса.

По его словам, именно Россия стояла у истоков создания исследовательской инфраструктуры, а отечественный атомно-космический проект и вовсе перевернул мир.

«В тяжелейшие годы войны, когда враг стоял под Москвой, было принято решение начать атомный проект. Это было правильно решение потому, что когда вы верно выбрали цивилизационный шаг, то вы взорвали цивилизацию и на сотни лет определили ее лицо», — подчеркнул глава НИЦ.

Ковальчук также отметил, что атомно-космический проект превратил Россию в сверхдержаву, которая сегодня является одной из ключевых стран мира. К тому же РФ, в отличие от многих других государств, удалось сохранить свой суверенитет.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о проблемах, с которыми столкнулась Европа в ситуации отсутствия российских ученых.