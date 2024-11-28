«Как она обламывается»: Ковальчук о Европе без российских ученых
Ковальчук: Европа обламывается без российских ученых
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Европейские научные комплексы были созданы при непосредственном содействии советских и российских ученых.
Европа сейчас «обламывается» без российских ученых, которых она опрометчиво вышибла из совместных проектов. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе планерного заседания IV Конгресса молодых ученых, которое проходит на базе Сириуса.
Ковальчук напомнил, что европейские научные комплексы были созданы при непосредственном содействии советских и российских ученых.
«Вы будете видеть, как она сейчас она (Европа — Прим. ред.) обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», — подчеркнул глава НИЦ.
По словам Ковальчука, одно из важнейших достижений научной сферы — восстановление всех советских компетенций с внедрением современных технологий.
Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о том, что западные коллеги сами заинтересованы в сотрудничестве с российскими учеными. Сперва они начали медленно, но верно отстранять специалистов из РФ от работы в ЦЕРН, а затем предложили очень запутанную схему, следуя которой российские сотрудники имеют право продолжать работать на Запад. Разумеется, коллеги из ЦЕРН получили отказ от этого предложения.
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