«Как она обламывается»: Ковальчук о Европе без российских ученых

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 52 0

Ковальчук: Европа обламывается без российских ученых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Европейские научные комплексы были созданы при непосредственном содействии советских и российских ученых.

Европа сейчас «обламывается» без российских ученых, которых она опрометчиво вышибла из совместных проектов. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе планерного заседания IV Конгресса молодых ученых, которое проходит на базе Сириуса.

Ковальчук напомнил, что европейские научные комплексы были созданы при непосредственном содействии советских и российских ученых.

«Вы будете видеть, как она сейчас она (Европа — Прим. ред.) обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», — подчеркнул глава НИЦ.

По словам Ковальчука, одно из важнейших достижений научной сферы — восстановление всех советских компетенций с внедрением современных технологий.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Ковальчука о том, что западные коллеги сами заинтересованы в сотрудничестве с российскими учеными. Сперва они начали медленно, но верно отстранять специалистов из РФ от работы в ЦЕРН, а затем предложили очень запутанную схему, следуя которой российские сотрудники имеют право продолжать работать на Запад. Разумеется, коллеги из ЦЕРН получили отказ от этого предложения.

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