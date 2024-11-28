«Я не хотел причинить тебе боль»: Путин извинился перед Меркель

Путин вновь извинился перед Меркель за случай с лабрадором в Сочи
Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
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Экс-канцлер Германии столкнулась с собакой президента на встрече в 2007 году.
Президент России Владимир Путин в очередной раз выразил свои извинения перед бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель за случай с лабрадором Конии в Сочи, который произошел в 2007 году.
«Я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — обратился к немецкому политику Путин на пресс-конференции заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
В своих мемуарах Меркель писала, что столкнулась с собакой Путина на одной из встреч в Сочи. По ее словам, немецкая сторона предупреждала российскую, что у Ангелы есть детская травма и она боится собак.
Путин же заявил, что не знал о проблемах Меркель. Когда ему стал известен этот факт, он сразу принес Ангеле свои извинения.
Ранее 5-tv.ru передавал слова Меркель о том, что Зеленский сделал из нее козла отпущения.
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