Глава киевского режима намекал на вину политика в начале российско-украинского конфликта.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президент* Украины Владимир Зеленский делает из нее «козла отпущения» из-за позиции ФРГ в 2008 году по вопросу членства Незалежной в НАТО. Об этом она заявила в беседе с журналом Spiegel.

Журналист утончил у политика, не чувствует ли она, что Зеленский пытается выставить ее виноватой в начале спецоперации России в 2022 году из-за того, что на саммите Североатлантического альянса в 2008 году Меркель не стала поддерживать ускоренное вступление Украины в блок.

«Это не просто чувство, это так и есть», — сказала Меркель.

Подобные намеки в сторону Меркель глава киевского режима делал в 2022 году, упоминая при этом Францию, которая также выступила против вступления Украины в НАТО. Все это, по его мнению, привело к началу российско-украинского конфликта.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в МИД России оценили новый план Зеленского по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти