«Печень не очень»: Шнуров раскрыл правду о своем райдере

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 28 0

Шнуров опроверг слухи об обновленном райдере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые вопросы журналистов вызвали у артиста недоумение.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал подробности о своем райдере. Как выяснил корреспондент 5-tv.ru на презентации нового альбома, настоящий райдер певца отличается от того, информация о котором гуляет по Сети.

Ранее появилась информация о том, что Шнуров установил новые цены за выступления и обновил райдер — теперь там якобы нет алкоголя, но зато есть баночка варенья и ароматические свечи.

«Аромасвечи? У меня в райдере? Вас, как это по-русски, обвели вокруг пальца (Прим. ред.). У меня могут быть там ректальные свечи, но „арома " — это ко мне не имеет отношения. <…> Чей вы читали райдер? И откуда вы его взяли?», — поразился он.

Шнуров также удивился «наличию» варенья списке, но в целом не против. А вот новость про то, что из райдера исключен алкоголь, искренне удивила артиста. По его словам, райдер и реальная жизнь — вещи разные.

«Кто вам сказал, что я трезвый?», — пошутил Шнуров.

Он напомнил, что «по возрасту» печень уже не очень, и это он не скрывает:

«Я пьяный все время. Печень плохая».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

1:26
В Кривом Роге сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время насильственной мобилизации
1:17
«И сейчас он не в безопасности»: Путин опасается за жизнь Трампа
1:11
Отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем
0:54
«Печень не очень»: Шнуров раскрыл правду о своем райдере
0:33
Время золотое: россияне станут считаться молодыми до 60 лет
0:25
Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год