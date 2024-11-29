Не пустила в сумку: в Ростовской области выхаживают брошенного мамой кингуренка

Детеныша к себе домой забрал один из сотрудников зоосада, который теперь заменил малышке самое ценное.

Брошенного две недели назад мамой кенгуренка в ростовском зоопарке спасли. Его решила забрать домой одна из сотрудниц зоосада Яна Варченко. РЕН ТВ узнал, как малышка пережила разлуку с мамой и как проходит адаптация среди людей.

Варченко поведала, что в один момент кенгуру перестала пускать малышку в свою сумку и не захотела его кормить. Почему животное так повело себя, неизвестно, ведь мама и детеныш полностью здоровы, а условия содержания полностью соответствовали.

Сотрудники зоосада вовремя заметили это и забрали у мамы детеныша. Они начали кормить малышку козьим молоком через специальный шприц. Первые дни от с трудом ел, так как для нег это все было непривычно.

«Но за два дня она очень хорошо прям привыкла, стала кушать, активно вести себя и как бы развиваться дальше», — сказала Варченко.

Спустя всего неделю детеныш адаптировался к людям, стал спокойно воспринимать окружающих, полюбила классическую музыку, которую ей включает Варченко, а также рекламу по телевизору.

«Она вот вроде как занимается своим делом и только она видит рекламу и все, она сразу останавливается, поднимается в полный рост и смотрит телевизор», — рассказала она.

Примерно до весны малышка будет жить у кипера, ведь ей надо окрепнуть и подрасти, а также научиться самостоятельно питаться. Это должно случиться к ее восьми-десяти месяцам жизни.

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