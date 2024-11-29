Повышенная сложность: в Уфе загорелся склад с лакокрасками

Эфирная новость 16 0

Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном складе в Уфе

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К тушению привлекли даже пожарный поезд.

Начинаем с новостей из Уфы, где ночью разгорелся крупный пожар на производстве. Внутри ангара находилась лакокрасочная продукция. Такие вещества легко воспламеняются - поэтому огонь стремительно охватил здание.

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности, к тушению привлекли даже пожарный поезд.

Всего с пламенем боролись полсотни специалистов МЧС. К этой минуте им удалось ликвидировать открытое горение и не допустить перехода огня на соседние здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что машину такси разорвало на части в результате взрыва во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
Женщина облила сожителя бензином, пока он курил
9:01
«Взяли в плен в первом же бою»: как британский наемник оказался в ВСУ
8:59
Двадцать пять вариантов: какой будет новая тысяча рублей
8:49
Повышенная сложность: в Уфе загорелся склад с лакокрасками
8:31
Цель поражена: уничтожены три НIМАRS-а и 30 боевиков ВСУ
8:19
«На самом деле это ширма»: что заставило Николая Баскова кардинально сменить имидж

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год