Повышенная сложность: в Уфе загорелся склад с лакокрасками
Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном складе в Уфе
Фото, видео: 5-tv.ru
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К тушению привлекли даже пожарный поезд.
Начинаем с новостей из Уфы, где ночью разгорелся крупный пожар на производстве. Внутри ангара находилась лакокрасочная продукция. Такие вещества легко воспламеняются - поэтому огонь стремительно охватил здание.
Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности, к тушению привлекли даже пожарный поезд.
Всего с пламенем боролись полсотни специалистов МЧС. К этой минуте им удалось ликвидировать открытое горение и не допустить перехода огня на соседние здания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что машину такси разорвало на части в результате взрыва во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья.
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