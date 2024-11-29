Повышенная сложность: в Уфе загорелся склад с лакокрасками

К тушению привлекли даже пожарный поезд.

Начинаем с новостей из Уфы, где ночью разгорелся крупный пожар на производстве. Внутри ангара находилась лакокрасочная продукция. Такие вещества легко воспламеняются - поэтому огонь стремительно охватил здание.

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности, к тушению привлекли даже пожарный поезд.

Всего с пламенем боролись полсотни специалистов МЧС. К этой минуте им удалось ликвидировать открытое горение и не допустить перехода огня на соседние здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что машину такси разорвало на части в результате взрыва во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья.