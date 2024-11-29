В Перми автобус с пассажирами рухнул с моста на железнодорожные пути

Эфирная новость 52 0

В салоне находились 20 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перми автобус с пассажирами потерял управление, пробил ограждение и рухнул с моста на железнодорожные пути. Вылетев с проезжей части, транспорт задел линии электропередачи и загорелся.

Двадцать пассажиров остались целы и успели выбраться из салона до того, как он полностью выгорел. Два человека обратились за помощью к медикам.

Что стало причиной автокатастрофы, сейчас выясняют автоинспекторы. По одной из версий, водителю стало плохо, мужчина потерял сознание прямо за рулем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде.

Машинист начал экстренно тормозить. Но столкновения избежать не удалось. Электричка протаранила машину. От удара она перевернулась. Водитель погиб, машинист и пассажиры поезда не пострадали.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
«Позор для Евросоюза»: протесты в Грузии переросли в столкновения с полицией
13:36
Самовнушение? Астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь
13:31
«Не должны это обсуждать»: кто в Кремле носит футболки «Крепкий Орешником»
13:25
Вместо Антарктиды — Аргентина: россияне устроили голодовку из-за сорванного круиза
13:12
В Кремле назвали действия Японии, которые препятствуют переговорам
13:04
ВС РФ за прошедшие сутки освободили Воровское и Раздольное в ДНР

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год