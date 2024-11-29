В Перми автобус с пассажирами рухнул с моста на железнодорожные пути

В Перми автобус с пассажирами потерял управление, пробил ограждение и рухнул с моста на железнодорожные пути. Вылетев с проезжей части, транспорт задел линии электропередачи и загорелся.

Двадцать пассажиров остались целы и успели выбраться из салона до того, как он полностью выгорел. Два человека обратились за помощью к медикам.

Что стало причиной автокатастрофы, сейчас выясняют автоинспекторы. По одной из версий, водителю стало плохо, мужчина потерял сознание прямо за рулем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области электричка протаранила машину на переезде.

Машинист начал экстренно тормозить. Но столкновения избежать не удалось. Электричка протаранила машину. От удара она перевернулась. Водитель погиб, машинист и пассажиры поезда не пострадали.