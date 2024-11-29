Собянин: Газовому хозяйству Москвы —159 лет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Сегодня система газоснабжения столицы — это более девяти тысяч километров труб. Еще свыше 100 километров газопроводов ежегодно прокладывают и реконструируют.

Собянин: Газовому хозяйству Москвы —159 лет

Фото: mos.ru

Газовому хозяйству Москвы исполняется 159 лет. О развитии системы газоснабжения столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня система газоснабжения столицы включает больше девяти тысяч километров труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 километров газопроводов. Развиваем газоснабжение ТиНАО: построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов еще один — «Никольский», — написал мэр Москвы.

Кроме того, заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров. 10 из них уже реконструировали.

В Мосгазе также наладили производство оборудования — этим обеспечивается его независимость от импорта.

Сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области.

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