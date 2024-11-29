«Она меня не корит»: Харламов рассказал, как похудел на десять килограммов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 10 0

Гарик Харламов похудел на десять килограммов, потому жена его не кормит

«Она меня не корит»: Харламов рассказал, как похудел на десять килограммов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Комик планирует продолжать работу на собой.

Звезда Comedy Club Гарик Харламов заявил, что ему удалось похудеть почти на десять килограммов, потому что супруга Катерина Ковальчук его не кормит. Об этом он сообщил на церемонии вручения премии «Событие года» в беседе с The Voice.

По словам самого комика, ему удалось избавиться от лишнего веса, однако на этом он останавливаться не собирается. 

«Если сброшу десять килограммов, то буду летать, как бабочка, порхать, как пчела, поверьте мне. Я в процессе. Для меня это все сложно дается. Все благодаря жене, она меня не кормит. В этом главный секрет, оказывается», — пошутил Харламов.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2018 году. Комик ранее признался, что Катерина понравилась ему мгновенно. И Ковальчук, по ее словам, сразу поняла, что встретила «своего» человека. Влюбленные сыграли пышную свадьбу 7 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов считает себя внешне похожим на колобка.

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