Умер исследователь творчества Гоголя — известный филолог Юрий Барабаш

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Алексей Хитров
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Ушел из жизни изучавший творчество Гоголя Юрий Барабаш

Умер исследователь творчества Гоголя — известный филолог Юрий Барабаш

Фото: из открытых источников

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Тело писателя обнаружила дочь.

Исследователь творчества Николая Гоголя, известный писатель, филолог и литературовед Юрий Барабаш скончался 28 ноября на 94-м году жизни в Москве.

По данным 5-tv.ru, тело писателя без признаков жизни нашла его дочь в квартире на Фрунзенской набережной в Хамовниках. Предварительно, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. По факту случившегося проводится проверка.

Уроженец Харькова Юрий Барабаш специализировался как ученый на истории русской и украинской литературы, а также на теории литературы. Его статьи на эти темы выходили с 1954 года.

В 1955-м Барабаш окончил факультет журналистики киевского госуниверситета имени Шевченко, работал редактором журнала «Прапор», заместителем главного редактора «Литературной газеты».

В 1965–1973 годах заведовал сектором Отдела культуры ЦК КПСС, в 1973–1975 годах руководил Институтом истории искусств, в 1975–1977 годах возглавлял Институт мировой литературы АН CCCP.

С 1977 по 1983 год Барабаш занимал пост первого замминистра культуры СССР, а с 1983по 1985 год редактировал газету «Советская культура». Член Союза писателей СССР с 1957 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Вера Карпова ушла из жизни в возрасте 91 года в Петербурге.

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