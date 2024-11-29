Владимир Путин встретился с главой Кировской области Александром Соколовым

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Губернатор рассказал президенту о достижениях и проблемах региона.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Региональные власти должны уделить особое внимание капремонту школ и детсадов. Об этом заявил Владимир Путин. В Кремле президент встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

— По национальным проектам: у нас идет большое строительство прежде всего объектов образования, в 2023 году [построено] три школы.

— Это вопрос, который требует особого внимания с Вашей стороны.

— Да, безусловно.

— Очень много в области зданий, школ, детских садов, которые требуют капитального ремонта.

— Мы до 2030 года поставили задачу привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения.

— Если был такой накопленный негатив, то у нас же целые большие программы на федеральном уровне. Вам правительство помогает?

— Да, помогает. У нас в этом году шесть школ — полный капитальный ремонт. А вообще, самый главный вызов, который сейчас стоит перед регионом, это сокращение населения.

Губернатор также доложил, что в регионе решена проблема обманутых дольщиков. Идет расселение аварийного жилья. В ближайшие пять лет вся Кировская область будет газифицирована.

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