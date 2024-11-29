Владимир Путин встретился с главой Кировской области Александром Соколовым
Губернатор рассказал президенту о достижениях и проблемах региона.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Региональные власти должны уделить особое внимание капремонту школ и детсадов. Об этом заявил Владимир Путин. В Кремле президент встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым.
— По национальным проектам: у нас идет большое строительство прежде всего объектов образования, в 2023 году [построено] три школы.
— Это вопрос, который требует особого внимания с Вашей стороны.
— Да, безусловно.
— Очень много в области зданий, школ, детских садов, которые требуют капитального ремонта.
— Мы до 2030 года поставили задачу привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения.
— Если был такой накопленный негатив, то у нас же целые большие программы на федеральном уровне. Вам правительство помогает?
— Да, помогает. У нас в этом году шесть школ — полный капитальный ремонт. А вообще, самый главный вызов, который сейчас стоит перед регионом, это сокращение населения.
Губернатор также доложил, что в регионе решена проблема обманутых дольщиков. Идет расселение аварийного жилья. В ближайшие пять лет вся Кировская область будет газифицирована.
Читайте также
86%
-1.84 114.31
-1.83
Нашли ошибку?