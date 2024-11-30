Опилки вместо органов: детали и версии загадочной смерти младенца в Челябинске

Жуткая история из Челябинской области, где родители уже два года не могут добиться расследования смерти своего ребенка. Младенец умер спустя две недели после родов. При этом беременность протекала без проблем. Дело возбудили, но подозреваемых до сих пор нет. К тому же вскрылись жуткие подробности — обо всем рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Два огромных тома — лишь половина документов о гибели своего сына, которые Дмитрий Ершов успел собрать. Мальчик родился в 2022 году, но прожил лишь несколько дней. Родители уверены: в гибели малыша виноваты челябинские врачи.

«Родился ребенок у нас 29 сентября 2022 года в 16:25. Он заплакал, его положили ко мне на живот. Отрезали пуповину. Начали осматривать неонатологи. Сказали: „Все хорошо“. Я попросила, можно сфотографировать сына? Сказали, не положено», — рассказала мать погибшего ребенка Елена Ершова.

Виновата прививка?

Беременность Елены протекала нормально. Стандартные скрининги не выявили никаких отклонений. Уже после рождения оказалось, что у ребенка недобор веса. А спустя пять часов после родов неонатолог сообщил страшную новость: мальчик задыхается и переведен в реанимацию.

«Ребенок родился, они ему ставят прививку от гепатита В. У него начинается реакция. Чтобы выйти из данного положения, они ему якобы ставят «неуточненный порок сердца», — рассказал отец Дмитрий Ершов.

Родители настаивают: подпись в разрешении на прививку поддельная. Однако почерковедческая экспертиза говорит об обратном. Врачи-эксперты подтверждают: российская вакцина не могла вызвать такую реакцию.

«Гепатит В относится к неживым вакцинам. И среди неживых вакцин считается самой безопасной вакциной», — прокомментировал детский аллерголог, иммунолог, педиатр Андрей Гоголев.

«У ребенка порваны легкие»

Уже в тяжелом состоянии маленького Влада перевели из реанимации новорожденных в интенсивную терапию детской больницы. И здесь, по словам родителей, также были допущены врачебные ошибки.

«Вместо того чтобы вызвать торакального хирурга для осмотра, что у ребенка порваны легкие… 4-го числа мы звоним в больницу уточнить состояние здоровья. Нам сообщают, что у ребенка порваны легкие. Я тут же собираюсь, еду в 3-й роддом разговаривать с заведующей реанимацией», — рассказал отец малыша.

После двух недель в реанимации ребенок скончался. Родители добились возбуждения уголовного дела, но тянется оно уже больше двух лет. За это время провели эксгумацию тела и несколько экспертиз.

В уральском филиале судебно-экспертного центра Следственного комитета проводят все шесть основных видов экспертиз. В том числе молекулярно-генетические. Здесь останки младенца исследовали дольше года — с апреля 2023-го по июнь 2024-го.

Набили ветошью

Эксперты Следственного комитета и других учреждений не нашли в действиях медиков никаких нарушений. Зато указали на недостатки при ведении беременности. Якобы часть важных анализов и тестов просто не проводили.

«С 30 по 33 неделю беременности врачи обычно назначают третье исследование ультразвуковое. Это обязательно», — прокомментировала акушер-гинеколог Антонина Дорофеева.

Полную ясность теперь должна внести дополнительная экспертиза.

«С целью наиболее полного расследования по делу назначена повторная судебная экспертиза качества оказания медицинской помощи, производство которой поручено сотрудникам ведомственного экспертного учреждения города Москвы», — сообщил следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области Вячеслав Мишкин.

Впрочем, родители настаивают на новом независимом исследовании. По их словам, часть важных улик из дела уже исчезли. В частности, после эксгумации в теле ребенка не оказалось никаких внутренних органов.

Куда делись органы

«Когда берут биоматериал для гистологического или биологического исследования, обратно уже такие органы не вкладывают в тело. Поэтому когда родители обнаружили там ветошь, в принципе, это из практики, так и происходит», — сообщила медицинский юрист Юлия Касанцева.

Вместе с родителями журналисты решили еще раз узнать, как все было на самом деле. Однако врачи, которые наблюдали малыша с рождения и до самой смерти, встречаться отказались.

«У меня есть часы по личному, где регламентирован прием», — заявила сотрудница.

Из Минздрава Челябинской области прислали лишь письменный ответ:

«По факту оказания медицинской помощи гр. Ершовой Е. И. и ее ребенку Ершову дефектов оказания медицинской помощи не выявлено».

Дело о гибели ребенка, которое затянулось на два года, уже на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.