Мизулина организовала проверку в отношении Костенко

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Мизулина призвала проверить заявление блогера Костенко об участниках СВО

Мизулина организовала проверку в отношении Костенко за высмеивание военных

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шутку модели расценили как издевательство над военнослужащими.

Блогера и модель Анастасию Костенко проверят на предмет высмеивания раненых военнослужащих. Соответствующий запрос в правоохранительные органы направила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают Родину и получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Поводом для проверки стало видео в личном блоге Костенко, где она сравнивает своего брата, лежащего в повязке после пластической операции в клинике Тимура Хайдарова, с раненным военнослужащим.

Пользователи сети увидели в словах Костенко издевку над военными и обратили на это внимание главы Лиги безопасного Интернета.

Сама супруга футболиста Дмитрия Тарасова сейчас находится в Дубае с дочерями Миланой и Евой, которые участвуют в соревнованиях по художественной гимнастике. Костенко пока не отреагировала на разгорающийся вокруг нее скандал и делится с подписчиками фото и видео с отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС заблокировала счет Анастасии Костенко из-за налога на автомобиль, который она продала еще два года назад.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

Последние новости

23:00
Лыжи, коньки или сноуборд? Россияне назвали самые любимые зимние развлечения
22:50
Мизулина организовала проверку в отношении Костенко
22:45
Остались трое детей: в Башкирии муж и жена совершили парный суицид
22:26
Налоговый вычет 2024: кто и как может вернуть уплаченные государству деньги
22:05
От очень дорогого до бесплатного способа: где посмотреть балет «Щелкунчик» в 2024 году
21:51
«Она меня звала»: что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Уходите красиво: прогноз Таро на неделю с 2 по 8 декабря
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год