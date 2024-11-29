Мизулина организовала проверку в отношении Костенко

Шутку модели расценили как издевательство над военнослужащими.

Блогера и модель Анастасию Костенко проверят на предмет высмеивания раненых военнослужащих. Соответствующий запрос в правоохранительные органы направила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают Родину и получают ранения. Направили материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Поводом для проверки стало видео в личном блоге Костенко, где она сравнивает своего брата, лежащего в повязке после пластической операции в клинике Тимура Хайдарова, с раненным военнослужащим.

Пользователи сети увидели в словах Костенко издевку над военными и обратили на это внимание главы Лиги безопасного Интернета.

Сама супруга футболиста Дмитрия Тарасова сейчас находится в Дубае с дочерями Миланой и Евой, которые участвуют в соревнованиях по художественной гимнастике. Костенко пока не отреагировала на разгорающийся вокруг нее скандал и делится с подписчиками фото и видео с отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС заблокировала счет Анастасии Костенко из-за налога на автомобиль, который она продала еще два года назад.