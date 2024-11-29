«Я так больше не могу»: психолог о том, как перестать быть жертвой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Психолог Губанова: осознание проблемы — шаг к избавлению от позиции жертвы

«Только достигнув дна»: психолог о том, как перестать быть жертвой

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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В такой ситуации человек оказывается бессознательно, привыкнув к ней с детства.

Только поняв, что находится в позиции жертвы, человек может это изменить и перестать ощущать себя таковым. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Галина Губанова.

«Исцеление начнется тогда, когда жертва признает: „Стоп, я так больше не могу и не буду“. Первым делом, поняв механизм возникновения своей проблемы. Только когда жертва осознает, что она достигла своего собственного условного дна, она сможет от него оттолкнуться. Признать, что она оказалась (или оказывается регулярно) в таком положении, потому что отчасти ей нравятся и привычны эти эмоции, обиды, она бессознательно сама стремится к ним», — пояснила Губанова.

По словам психолога, осознание проблемы — это большой шаг к ее решению, поскольку так человек освобождается от иллюзий и преодолевает страх.

В позиции жертвы человек зачастую оказывается бессознательно, привыкнув к ней с детства. Именно поэтому бывает сложно мгновенно перестать ощущать себя, отметила специалист.

Она пояснила, что жертва — это человек, который всегда примиряется с тем, что ему не нравится, и который не может отказать и сказать «нет» другому человеку, не соблюдающему его границ и не учитывающему его интересов. При этом у жертвы всегда есть рациональные аргументы для оправдания такого выбора.

Корни подобной позиции кроются в детстве, поэтому бывает сложно изменить создаваемые в течение всей жизни нейронные связи, подчеркивает Губанова.

«Ребенок в детстве любит своих родителей безусловной любовью, не взвешивая их хорошие и плохие качества и поступки. Любит просто так. Но часто в ответ получает другое: „Ты не так стоишь, не так разговариваешь“», — привела пример психолог.

По словам специалиста, родители часто сами не осознают, какой вред наносят своему ребенку, например, используя манипуляцию: «Это ты во всем виновата» или «Ты что, смерти моей хочешь?».

Таким образом ребенок с раннего возраста усваивает, что просто так его никто не будет любить, любовь надо заслужить, пояснила Губанова.

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