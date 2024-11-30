«Это зачем?»: глава СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин

Врачи поддерживают такое мнение.

Председатель Совета при президенте по вопросам развития гражданского общества и защиты прав человека Валерий Фадеев выразил резкую критику в адрес массовых проверок фертильности среди россиянок. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его выступление на XV Всероссийском конгрессе пациентов.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — отметил Фадеев.

Массовые обследования женщин фертильного возраста, от 18 до 40 лет, начались в Москве в сентябре текущего года. Цель программы — определить уровень антимюллерового гормона, который позволяет оценить способность яичников к производству яйцеклеток, пригодных для оплодотворения.

По словам председателя, это является наиболее «неделикатным» способом обращения с пациентками. Врачи, такие как эндокринолог Ольга Демичева, поддерживают его мнение, подчеркивая, что подобные исследования не могут адекватно отразить реальное состояние здоровья женщины, так как оно изменяется в зависимости от ее состояния в разные периоды.

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