«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами

Это первая попытке примириться с бывшей женой.

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, попытался задобрить бывшую зазнобу цветами на одном из телешоу. Букет он передал, когда знаменитость находилась на съемках в другой стране, сообщила Газета.ру.

Это первая попытка Артема Чекалина примириться с бывшей женой после развода. К решению расстаться пара пришла после громкого уголовного дела. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить задолженность, однако скандал стал роковым для союза.

Лерчек вскоре закрутила роман с женатым рэпером Natan, а после заявила, что не знала о его статусе. Чекалин же стал встречаться с 25-летней Надеждой Сенатской. Вместе пара была всего три месяца.

Получив букет, Лерчек пообещала, что никогда не сойдется с Артемом.

«Это просто цветы, которые в таком климате скоро завянут. Шансов вернуть меня — нет! Этого никогда не будет. Я не хочу продолжения этих отношений», — сказала она.

Съемки шоу проходили ранее, а сейчас Лерчек и ее бывший муж вновь находятся под домашним арестом. Их обвинял в выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети. При этом договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций. В учреждения, которые контролируют валютные операции, блогеры отправляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

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