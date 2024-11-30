Жуткое дело о торговле детьми в Москве пополнилось новыми фигурантами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

ТАСС: хисло фигурантов дела многодетной матери Логиновой достигло 15

В ДЕЛЕ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ ЛОГИНОВОЙ ПОЯВИЛАСЬ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Суд уже избрал им меру пресечения, которую обжаловать не стали.

Жуткое дело о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве пополнилось новыми фигурантами. Ими оказалась семейная пара — Марина и Виталий Есенины, которым Преображенский суд Москвы избрал им меру пресечения. Об этом агентству ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Преображенского районного суда в отношении Есенина Виталия Васильевича и Есениной Марины Сергеевны удовлетворены ходатайства следствия об избрании фигурантам меры пресечения в виде запрета определенных действий», — отметили в суде.

Дело о торговле детьми

Эта история началась в прошлом году, когда некая Юлия Логинова была арестована по уголовному делу о торговле детьми. Прокуратура организовала проверку в отношении женщины, когда врачи в больнице обнаружили в крови ее сына препарат, который ему противопоказан при имеющемся заболевании.

В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом она продолжала уверять, что некоторые из более поздних детей — ее родные. Было возбуждено уголовное дело. Логинову уже обвиняли в торговле детьми. Ее арестовали, а вместе с ней и других фигуранток дела, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая кризисный приют для женщин.

Все они находили беременных, которые не хотели рожать детей, убеждали их оставить малышей. Предоставляли им еду, необходимые лекарства и нужные обследования. Как только женщины рожали, детей они забирали и по поддельным документам регистрировали их на себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживались на желании стать матерью.

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