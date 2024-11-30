«Непростое тело»: Киркоров скрывает необычные способности

Певец Филипп Киркоров родился мертвым из-за того, что Вселенная хотела проверить его на прочность. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

«Вселенная дала ему непростое тело. Оно было нездоровым. Был некий недуг, который сделал человека инвалидом. Ему было очень тяжело с этим смириться, и почти всю прошлую жизнь он сетовал на Бога, на Вселенную, что это очень тяжело, это ужасно и очень мешает ему жить», — рассказал Харрис.

Тем не менее, как утверждает специалист, трудности, с которыми столкнулся артист, не были случайными. Напротив, они были посланы ему с конкретной целью — укрепить дух и способствовать расширению его духовных горизонтов, открывая новые возможности для самопознания и роста на пути к самореализации.

Как пояснил оккультист, выполнение подобного кармического задания является весьма сложным для реализации, и именно поэтому первые три года жизни Киркорова были наполнены рисками и угрозами для его существования. Они стали настоящим испытанием, которое мог преодолеть только человек с сильным духом и стойким характером.

«Смотрю на линию жизни певца — и вижу там сплошные кресты судьбы до 3,5 лет, младенчество было очень тяжелым, и действительно, он мог даже умереть непосредственно при родах, а также в первые 3,5 года жизни», — отметил экстрасенс.

Тем не менее, несмотря на все испытания, с которыми Филиппу пришлось столкнуться, певец проявил неимоверную стойкость и смог пересилить эти трудности. В результате его путь к искуплению кармы стал очевиден, и он смог очистить свою душу от всех тех невзгод и испытаний, которые его преследовали.

На первый взгляд может показаться, что все трудности остались позади, но на самом деле это не так просто. По словам Харриса, жизнь таких людей, как Киркоров, полна резких контрастов: судьба периодически возносит их на вершину славы, а затем вновь наказывает, забрасывая в бездну. Они постоянно находятся в «состоянии качелей» — только все становится хорошо, как вдруг наступает черная полоса.

«Жизнь таких людей всегда непростая — будет поднимать сначала на Олимп, потом будет спускать вниз, и это может быть непросто из-за физических заболеваний. Может страдать и психика: можем думать, что мы короли мира, все под нашим контролем — а потом раз, и все уходит из-под наших ног, земля, все сыпется, как карточный домик. Человек может впадать в глубокую депрессию, это может касаться его работы, его популярности в обществе. В общем, одни сплошные качели», — отметил Харрис.

Судьба может испытывать людей подобного рода через тяжелые испытания, связанные с их близкими — смерть, болезни или опасность. Эти испытания можно рассматривать как своего рода напоминания о прошлом. Жизнь таких людей нередко оказывается непростой и полной испытаний.

«Не стоит забывать — если в самом раннем возрасте пройден кармический урок, дух уже достаточно сильный, и он может справиться со всеми невзгодами и преградами», — отметил экстрасенс.

При этом таким людям, как Киркоров, крайне важно стойко переносить все невзгоды и не сдаваться, а только идти вперед. Чем больше «раундов» с судьбой-злодейкой будет сыграно в пользу человека, тем больше потрясающих способностей в нем появится.

«Я смело могу назвать Филиппа отчасти экстрасенсом, и я уверен, что он мог и сам замечать за собой вспышки озарений интуиции, чувство дежавю и различные эзотерические моменты. Наверняка кому-то что-то предсказывал, или желал — и это сбывалось», — поделился откровением Андрей Харрис.

Певец Филипп Киркоров сообщил в беседе с журналом Psychologies, что при рождении он был мертвым, однако после некоторого времени ему удалось вернуться к жизни. Все дело было в том, что во время процесса появления на свет, вокруг шеи артиста обмоталась пуповина и перекрыла ему дыхательные пути. Иными словами, она был задушен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь и сын Киркорова сбежали из элитной школы Дубая.