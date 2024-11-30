В Самаре горит многоквартирный дом

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 33 0

Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самаре загорелся жилой дом. Огонь охватил крышу и две квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Самаре загорелась крыша и 2 квартиры на 1 и 2 этаже двухэтажного дома»,— говорится в сообщении.

Сотрудникам спецслужб удалось спасти двух человек, еще 11 МЧС удалось эвакуировать.

Пожар локализовали на 350 квадратных метрах. На месте работает 96 специалистов и 35 единиц пожарной техники. Причины пожара пока не сообщаются. Информация о пострадавших отсутствует.

Днем ранее сообщалось о крупно пожаре на промышленном объекте в Ростовской области. Его ликвидировали 109 специалистов и 38 единиц техники. Сигнал о пожаре поступил ночью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать троих детей погибла при взрыве бытового газа в Ингушетии. Также пострадал один ребенок, сейчас он в реанимации. Взрыв газовоздушной смеси прогремел рано утром 29 ноября. Возгорания за хлопком не последовало. От полученных травм мать троих детей скончалась на месте, один ребенок находится в реанимации.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Жуткое дело о торговле детьми в Москве пополнилось новыми фигурантами
6:05
В Самаре горит многоквартирный дом
6:00
«Ураганный» залп! Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
5:50
«Это я точно знаю»: Валерия раскрыла секрет счастливого брака
5:41
В Петербурге нашли иностранца с перерезанным горлом

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год