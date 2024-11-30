Мэр Сочи рассказал о разрушениях после ночной атаки БПЛА

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 107 0

Мэр Сочи Прошунин: над Черным морем ночью были сбиты несколько БПЛА ВСУ

Мэр Сочи рассказал о разрушениях после ночной атаки БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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По информации Минобороны, над акваторией Черного моря были сбиты три вражеских дрона.

В ночь на 30 ноября над акваторией Черного моря была отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сочи Андрей Прошунин.

«По информации Минобороны России, минувшей ночью ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Черного моря. Попытка атаки киевского режима отражена», — уточнил градоначальник.

Он также отметил, что в результате неудавшейся атаки разрушений в Сочи нет, никто из местных жителей не пострадал.

По информации Минобороны, киевский режим попытался атаковать акваторию Черного моря тремя беспилотниками, а Белгородскую область — восьмью. Однако все вражеские дроны были успешно сбиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массированной атаке ВСУ, которая была совершена в ночь на 29 ноября. Тогда в небе над российскими территориями были сбиты 47 украинских БПЛА.

Так, больше всего дронов было направлено в Ростовскую область — 29. Над Краснодарским краем сбили восемь БПЛА. В небе над территориями Брянской, Белгородской и Воронежской областей уничтожили по три беспилотника. И один аппарат силы ПВО перехватили в республике Крым.

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