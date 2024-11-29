За ночь силы ПВО РФ перехватили 47 беспилотников ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Украина попыталась атаковать пять регионов России.

За ночь силы ПВО РФ перехватили 47 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силами ПВО были уничтожены 47 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Украинская сторона попыталась совершить террористические атаки на пять регионов РФ с использованием беспилотных аппаратов самолетного типа.

Больше всего дронов было направлено в Ростовскую область — 29. Над Краснодарским краем сбили восемь БПЛА. В небе над территориями Брянской, Белгородской и Воронежской областей уничтожили по три беспилотника. И один аппарат силы ПВО перехватили в республике Крым.

Регионы России постоянно подвергаются нападениям со стороны Украины после начала спецоперации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. ВСУ в своих атаках используют не только беспилотные аппараты, но и обстрел ракетами.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по объектам на Украине за два дня. Это был ответ Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь нашей страны.

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Атака беспилотников на регионы России
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