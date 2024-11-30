«Тут танцуют голые мальчики»: что силовики нашли при рейдах в клубах Москвы

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 46 0

Силовики провели рейды в клубах Москвы в рамках борьбы с ЛГБТ*-пропагандой

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В одном из столичных заведений обнаружили оружие и алкоголь, который продавали незаконно. И это далеко не все.

В ночь на 30 ноября правоохранители наведались в три столичных ночных клубах, где, по их информации, пропагандировали ЛГБТ*-идеи. Эксклюзивные кадры рейдов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Полиция и ФСБ накрыли ночное заведение Arma, а также Mono и «Инферно».

По информации столичного ГУ МВД, в «Инферно» действительно пропагандировали экстремистские веяния. Помимо этого, правоохранители установили, что заведение торговало алкоголем, предположительно, без акциза. С места преступления были изъяты смартфоны, ноутбуки, видеокамеры, а также оружие, которое отправили на экспертизу.

«Я сюда пришла просто отдохнуть, расслабиться. Это гей*-клуб, тут танцуют голые мальчики», — рассказал посетительница «Инферно» Вика в беседе с 5-tv.ru.

По словам директора заведения Сергея Царева, он несколько раз вызывал полицию, когда пытался воспрепятствовать проходу в клуб представителей ЛГБТ*-сообщества.Фото, видео: 5-tv.ru

Стоит отметил, что клуб Arma — это скандально известный Mutabor, хозяева которого дали ему новое название после прошлогодней «голой вечеринки».

Отголоски naked party с самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса, которая состоялась в декабре 2023 года, порой доносятся даже год спустя. Тогда на полуобнаженной вечеринке засветились такие артисты, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и многие другие. Организатором же выступила блогер Настя Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой.

* — экстремистское движение, запрещенное на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» установили в ФРГ
15:20
«Тут танцуют голые мальчики»: что силовики нашли при рейдах в клубах Москвы
15:20
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области
15:04
Нового года не будет? В Великом Устюге ответили на сообщения о закрытии резиденции Деда Мороза из-за долгов
14:38
Бузова: «Как отказать Киркорову? Он проклянет!»
14:31
В результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год