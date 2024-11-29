«Она меня звала»: что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой
Рудковская не попала на вечеринку Ивлеевой из-за клипа Киркорова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Продюсер призналась, что тоже была приглашена на скандальное мероприятие.
Продюсер Яна Рудковская пропустила скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой из-за съемок клипа Филиппа Киркорова. Об этом пишет NEWS.ru.
«Я была приглашена на „голую вечеринку“ к Анастасии Ивлеевой, и так как у меня в этот день были съемки, я не попала, и слава Богу… Она меня звала, но, к счастью моему, я не попала… Клип Филиппа Киркорова спас меня», — рассказала Рудковская.
Скандальная вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Следуя дресс-коду, гости пришли туда в полуобнаженном виде. Сама Ивлеева и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.
Почти у всех звезды, засветившихся на вечеринке, начались проблемы. Кто-то отделался проверками от налоговой, другие столкнулись с массовой отменой выступлений и корпоративов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Ида Галич осудила экс-подругу Настю Ивлееву за скандальную «голую вечеринку».
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