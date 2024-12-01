Из клуба — в больницу: в Москве подросток госпитализирован из-за отравления

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Ребенок попал в больницу из клуба из-за отравления неизвестным веществом

Подросток попал в больницу из клуба из-за отравления неизвестным веществом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Двое юных посетителей заведения почувствовали себя плохо, пока неизвестно, что за вещество они приняли.

Двое подростков отравились неизвестным веществом, один из них попал в больницу. Они почувствовали себя плохо во время отдыха московском клубе. По данным источника, бригада скорой помощи прибыла в заведение, после чего одного из ребят госпитализировали, второй отказался от дальнейшей помощи врачей.

«На слабость и тошноту пожаловались 15-летний подросток и его 14-летний приятель, которые были в столичном клубе», — заявил информатор.

Все обстоятельства и причины инцидента выясняются. Только по результатам соответствующих экспертиз и анализов будет установлено вещество, которым могли отравиться юные посетители клуба.

Накануне, в ночь на 30 ноября, правоохранители пришли с проверкой в три столичных ночных клуба. Там, по их данным, могли проводиться ЛГБТ*-вечеринки. 5-tv.ru публиковал сделанные во время рейда эксклюзивные кадры. Полиция побывала в заведениях Arma, Mono и «Инферно». Помимо экстремистских идей там торговали безакцизным алкоголем.

Также 5-tv.ru сообщал о проблемах на концерте рэпера Mayot в Петербурге. Мероприятие было сорвано силовиками.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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