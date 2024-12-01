Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 38 0

Рабочего насмерть завалило грунтом в Московской области

Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области

Фото: www.globallookpress.com/Rolf Zoellner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По факту инцидента назначена проверка.

Рабочего насмерть завалило грунтом в микрорайоне Фирсановка подмосковных Химок. Источник 5-tv.ru сообщает, что 27-летний мастер проводил шурфовку трубы под железнодорожным полотном участка «Крюково–Сходня», когда на глубине двух метров его завалило грунтом.

Рабочий, предварительно, скончался от асфиксии на месте. По факту смерти назначена проверка по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

До этого сообщалось, что под завалами шахты «Таштагольская» в Кемеровской области обнаружили тело горняка. Обвал кровли в шахте «Таштагольская», в которой добывали руду, произошел в ночь на 16 ноября.На момент обрушения под землей находились 183 горняка. Все кроме одного успешно эвакуировались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае. Известно о тяжелом состоянии еще не менее 15 человек.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Более 250 боевиков и два миномета: потери ВСУ в Курской области за сутки
14:24
Кровля на 400 «квадратах» обрушилась при пожаре на производстве в Екатеринбурге
14:01
Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области
13:43
Доллар по 110, евро — 116: российский рубль прокатился на «американских горках»
13:28
Если надо — уберем: Лондон шлет Зеленскому «черную метку»
13:17
Цех по производству полистирола загорелся на площади 1,5 тыс «квадратов» в Екатеринбурге

Сейчас читают

Протесты в Грузии набирают обороты: люди стреляют в силовиков и строят баррикады
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год