Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области

По факту инцидента назначена проверка.

Рабочего насмерть завалило грунтом в микрорайоне Фирсановка подмосковных Химок. Источник 5-tv.ru сообщает, что 27-летний мастер проводил шурфовку трубы под железнодорожным полотном участка «Крюково–Сходня», когда на глубине двух метров его завалило грунтом.

Рабочий, предварительно, скончался от асфиксии на месте. По факту смерти назначена проверка по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

До этого сообщалось, что под завалами шахты «Таштагольская» в Кемеровской области обнаружили тело горняка. Обвал кровли в шахте «Таштагольская», в которой добывали руду, произошел в ночь на 16 ноября.На момент обрушения под землей находились 183 горняка. Все кроме одного успешно эвакуировались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае. Известно о тяжелом состоянии еще не менее 15 человек.