Премьер Грузии Кобахидзе назначил обновленный состав правительства

Назначен новый состав правительства Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября», — сказал он.

Назначение состоялось после того, как парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства. Депутаты проголосовали 28 ноября, выступив за новых министров, премьера Кобахидзе и его программу на ближайшие четыре года.

Состав обновленного кабмина Грузии получился следующий:

должности первого вице-премьера и министра экономики и устойчивого развития страны занял Леван Давиташвили,

вторым вице-премьером стал Ираклий Чиковани,

пост главы МИД заняла Мака Бочоришвили,

министром внутренних дел стал Вахтанг Гомелаури.

В четверг на пленарной сессии грузинского парламента нового, 11-го созыва, в ходе представления своей предвыборной программы Кобахидзе сообщал, какую политику собирается вести в отношении России. По его словам, Грузия настроена прагматично, когда речь идет о грузино-российских отношениях. При этом он напомнил, что существуют обозначенные «красные линии», которых Тбилиси будет придерживаться.

Кобахидзе поставил такую задачу, как «перезагрузка отношений с США и Евросоюзом». Главной целью он назвал членство Грузии в ЕС в 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия по истечении срока в декабре. Лидер страны подчеркнула: ее мандат действителен до тех пор, пока в стране не появится «законно избранный парламент».