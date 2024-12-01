Пескова смутило упоминание лабрадора Путина в мемуарах Меркель

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Экс-глава Германии вспомнила о встрече с российским лидером, которая произошла много лет назад.

Песков недоумевает после рассказа Меркель о встрече с лабрадором Путина

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недоумевает после высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ее встрече с Владимиром Путиным много лет назад. Своим негодованием официальный представитель Кремля поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В своих мемуарах Меркель заявила, что Путин стремился «демонстрировать силу», когда привел своего лабрадора на встречу с ней в Сочи в 2007 году. По мнению Пескова, такая трактовка вызывает смущение.

«В Европе с собаками люди свободно даже ездят в общественном транспорте и ходят в рестораны, а тут вдруг если это собака Путина, то это — демонстрация силы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков уверен, что Ангела Меркель, возможно, просто не была открыта к диалогу, раз оценила присутствие собаки на встрече таким образом. К тому же, известно, что лабрадор даже не лаял на канцлера. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин извинился перед Меркель за ситуацию с собакой на встрече. 

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
Пескова смутило упоминание лабрадора Путина в мемуарах Меркель
17:11
Мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей
16:51
SHAMAN выпустил мощную рок-балладу о победе и возвращении домой
16:42
«Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
16:22
«Оля, завязывай»: Айза уличила Бузову в попытке привлечь к себе внимания
16:02
Собянин сообщил о создании производства лечебных кормов для животных из приютов

Сейчас читают

Раскопки братских могил советских воинов начались в Латвии
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год