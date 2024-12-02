«Жить с открытым сердцем»: Кейт Миддлтон сделала эмоциональное признание

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Кейт Миддлтон написала трогательное письмо в преддверии Рождества

Кейт Миддлтон сделала эмоциональное признание

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Она заявила, что в период тяжелой борьбы с онкологией ее спасла любовь.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала трогательное письмо в преддверии ежегодной рождественской службы. Об этом сообщает портал Sky News со ссылкой на личные соцсети представителей британской короны.

Отмечается, что в пятницу, 6 декабря, Кейт Миддлтон планирует разослать это письмо присутствующим на мероприятии в Вестминстерском аббатстве. Тем самым, она хочет поблагодарить всех, кто помогал ей в трудную минуту.

Принцесса Уэльская написала, что Рождество — один из ее самых любимых праздников, потому что это время дает возможность отвлечься и задуматься о глубоких вещах, которые связывают всех живущих на Земле людей.

«Мы находим пространство для того, чтобы жить с открытым сердцем, с любовью, добротой и всепрощением — вот в чем заключается дух Рождества», — приводит слова Миддлтон портал.

В своем письме принцесса определяет любовь как лекарство от всех болезней. Она постоянно говорит об этом.

«Любовь — это свет, который может ярко сиять даже в наши самые мрачные времена», — упомянула принцесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыт секрет любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Их отношения длятся уже более 13 лет.

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