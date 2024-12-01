Захарова заявила о предательстве Зеленского американскими «хозяевами»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Захарова: США предали Зеленского в решении вопроса об уступках ради мира с РФ

Захарова заявила о предательстве Зеленского американскими «хозяевами»

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Украинцы ошибочно сочли действия США помощью их стране, за что теперь расплачиваются сполна.

США предали президента Украины Владимира Зеленского* в вопросе территориальных уступок Киева Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», — написала она в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Киев должен самостоятельно принимать решение об уступке территорий России.

По словам Захаровой, украинцы ошибочно сочли действия США помощью их стране, тогда как на самом деле американцы стремятся нанести ущерб России, а до Украины им нет дела.

На днях Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что США в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок. Такую возможность стали обсуждать в Белом доме в конце октября, а окончательное решение было принято после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Более того, пишет издание, подобного взгляда на завершение украинского конфликта придерживаются и европейские союзники Киева. Если раньше тема мирных переговоров в Евросоюзе считалась «запретной», то сейчас начинает преобладать позиция «тихого признания» предстоящих территориальных уступок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад ставит на Зеленском жирный крест и шлет ему «черную метку».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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