На ЗАЭС снова введена в работу линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Прежде сообщалось об отключении линии действием защиты.

На ЗАЭС снова введена в работу линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова введена в работу после отключения действием автоматики. Об этом сообщают представители пресс-службы объекта в официальном Telegram-канале.

«На настоящий момент энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1», — отмечается в заявлении.

Кроме того, сотрудники пресс-службы рассказали, что радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Днем ранее сообщалось об отключении линии «Ферросплавная-1» действием защиты. На время «Днепровская» стала единственной линией, обеспечивающей собственные нужды ЗАЭС. Все остальные блоки пока остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», то есть не генерируют электроэнергию.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили, в частности, вопрос безопасности ЗАЭС, территория которой часто подвергается обстрелам со стороны Украины.

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