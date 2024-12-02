Погромы и иностранные инструкторы: протесты в Грузии все больше похожи на Евромайдан

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В Тбилиси, Батуми и других городах страны митингующие устраивают беспорядки, строят баррикады и вступают в прямые столкновения с полицией.

Фото, видео: Известия/Георгий Бекаури; 5-tv.ru

Вот так прошла эта ночь в Тбилиси. Центр столицы Грузии перекрыла протестующая оппозиция. Спецназ применил при разгоне толпы водометы и слезоточивый газ. Митингующие в ответ бросали в полицейских петарды, камни, бутылки с зажигательной смесью.

В рядах оппозиционеров были замечены и экипированные спецгруппы. На кадрах из Тбилиси видно, как специально обученные мужчины, надев противогазы, умело нейтрализовали гранаты со слезоточивым газом.

Волна протестов охватила Грузию после заявления премьер-министра о том, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз приостановлены. Оппозиция вышла на митинги не только в Тбилиси, но и в Батуми, Кутаиси и других городах. Что сейчас происходит в грузинской столице — в репортаже корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

Толпа пытается прорваться в здание парламента, но получает отпор. В полицейских, которые держат оборону и не пускают агрессивную толпу, летят бутылки, камни и фейерверки. Единственное, чем отвечают правоохранители, это иногда увеличивают мощность струи пожарных гидрантов, из которых поливают протестующих.

Массовые беспорядки в центре Тбилиси напоминают известный сценарий «цветных революций». Погромы устроили хорошо подготовленные люди в масках, респираторах и непромокаемой одежде. Сначала они танцевали и пели песни. Теперь строят баррикады, жгут покрышки и мусорные баки. После идут в атаку. И вот уже вместо фейерверков в полицию летят коктейли Молотова.

А ребенок, бросающий пустую бутылку в полицейского, по задумке тех, кто приводит детей на митинги, видимо, должен подчеркнуть мирный характер акции. Такое поведение президент Грузии Саломе Зурабишвили называет гражданским протестом в приемлемой форме.

«Этот протест и все остальные действия остаются в рамках Конституции. Мы, общество с нашими гражданскими инициативами, этот уличный протест и все наши действия, мы на стороне Конституции», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Поддерживают беспорядки и в Евросоюзе, куда так стремится Грузия. Новоиспеченная глава Евродипломатии Кайя Каллас назвала действия силовиков насилием против мирных протестующих.

Разговоры о демократическом будущем прекратили и Штаты — на фоне протестов Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси. Впрочем, с прозападным давлением Грузия имеет дело не в первый раз. О задержании иностранных радикалов на проспекте Руставели сообщает премьер-министр.

«Был задержан гражданин Великобритании, который незаконно проник в здание парламента. Возможно, мы имеем дело с иностранными инструкторами, которые руководят насильственными группировками. Хотя я не могу забегать вперед, это дело следователей», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе также заявил, что несмотря на уличные столкновения, внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет. Это абсолютно не устраивает оппозицию. Как по команде прибалтийское трио — Латвия, Литва и Эстония — пообещало ввести национальные санкции против всех, кто подавляет протесты в Грузии.

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Погромы и иностранные инструкторы: протесты в Грузии все больше похожи на Евромайдан

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